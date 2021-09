KBC 13: हॉट सीट पर नजर आएंगे देश के रीयल हीरो नीरज-श्रीजेश, बिग बी कहेंगे- 'हिंदुस्तान जिंदाबाद'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 13 सितंबर। इन दिनों देश के बच्चे-बच्चे की जुबान पर ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा और हॉकी के 'द वॉल' कहे जाने वाले खिलाड़ी पीआर श्रीजेश का ही नाम है। अगर देश के ये रीयल हीरो हॉट सीट पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन संग 'कौन बनेगा करोड़पति' खेलते नजर आएं तो जाहिर है हर किसी के दिल से केवल एक ही आवाज निकलेगी और वो होगी 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' की। तो दोस्तों तैयार हो जाइए ये कहने के लिए क्योंकि ये संयोग होने जा रहा है केबीसी के 'शानदार शुक्रवार' सेगमेंट में, जिसका प्रोमो सोनी टीवी ने आउट कर दिया है।

English summary

Golden Boy Neeraj Chopra and star P Sreejesh To Be Next Guest in Amitabh's Kaun Banega Crorepati, Promo out. here is promo , please have a look.