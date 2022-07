एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते टीवी के ये सितारे, एक ने तो विवादित बयान तक दे डाला

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 7 जुलाई : टेलीविजन की दुनिया बोलने को तो बहुत छोटी है लेकिन यहां मिर्च मसाले की कोई कमी नहीं है। टीवी की दुनिया के सितारों को कभी एक दूसरे पर प्यार लुटाते, तो कभी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते देखा जा सकता है। ये सितारे अकसर किसी ना किसी वजह से लाइमलाइट में बने ही रहते हैं। कुछ सितारों के बीच तो इतनी तकरार है कि उनकी दुश्मनी भी सुर्खियों में छाई रहती है। आज हम आपको टेलीविजन की दुनिया के कुछ ऐसे ही सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो एक दूसरे से बात करना तो दूर एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते।

TV stars often remain in limelight for some reason. There is so much dispute between some stars that their enmity also remains in the headlines. Today we are going to tell you about some stars of the television world, who don't like to see each other.