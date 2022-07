साइकिल चलाते यूरोप की गलियों में दिखे कार्तिक आर्यन, हाथ में पेंटिग्स देख फैंस बोले- 'पिंक पैंथर'

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 10 जुलाई: बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन 'भूल भुलैया 2' की सक्सेस को विदेश में एन्जॉय कर रहे हैं। एक्टर फैंस के साथ लगातार अपने यूरोप वेकेशन की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। उनकी फोटोज देखकर लगता है कि छुट्टी मनाने यूरोप गए कार्तिक काफी मजे कर रहे हैं। हाल ही में एक्टर ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वे यूरोप की गलियों में साइकिल पर पेंटिंग हाथ में लिए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कार्तिक ने इस तस्वीर को बढ़िया कैप्शन भी दिया है।

English summary

Recently, Karthik Aryan has shared a picture, in which he is seen on a bicycle with bag full of paintings in the streets of Europe. Karthik has given a great caption to this picture.