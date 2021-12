Kapil Sharma Show: अक्षय ने क्यों और किससे कहा-'डायपर पहन कर शूटिंग किया करो'

Entertainment

नई दिल्ली, 20 दिसंबर। सोनी के सबसे लोकप्रिय शो में से एक 'कपिल शर्मा' का रोमांच चरम स्तर पर है। शनिवार-रविवार रात प्रसारित होने वाले इस शो का इंतजार दर्शक बेसब्री से करते हैं तो वहीं जब इस शो में अक्षय कुमार मेहमान बनकर आते हैं तो एक अलग ही बात देखने को मिलती है। इस बार भी रविवार को शो में कुछ ऐसा हुआ, जिसे देखकर हर कोई थोड़ा हैरान भी हुआ। शो में अक्षय कुमार ने कपिल शर्मा समेत शो के हर कलाकार की काफी क्लास भी लगाई, जिसे देखकर हर कोई पेट पकड़कर हंसने पर विवश हो गया।

English summary

Akshay Kumar takes over Kapil Sharma’s show, Akshay jokingly told Chandu to do the show wearing a diaper as he looks under confident on stage. here is the video, please have a look.