Cannes 2022 : 75वें कांस में भारत ने बिखेरा जलवा, जानें इस साल क्या है खास

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 18 मई: कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 का आगाज बीते 17 मई को हो चुका है। कंट्री ऑफ ऑनर बने भारत के लिए इस साल का फेस्टिवल बेहद ही खास है. फेस्टिवल की शुरुआत होते ही रेड कार्पेट पर एक्टर्स ने अपने लुक से सबका मन मोह लिया। बताते चलें कि इस साल के कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की तरफ से 6 फिल्में दिखाई जा रही हैं, जिनमें तमिल, मलयालम, हिंदी और मराठी भाषा की डॉक्यूमेंट्रीज शामिल हैं। इस बार कांस कई मायनों में खास है। देश को कंट्री ऑफ ऑनर मिलने, अनुराग ठाकुर के रेड कार्पेट पर वॉक करने से लेकर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के जूरी मेंबर्स में शामिल होने तक इस बार का फेस्टिवल काफी अलग और स्पेशल है।

English summary

The Cannes Film Festival 2022 has started on 17th May. As soon as the festival started, the actors stunned everyone with their looks on the red carpet. This year 6 films are being shown Cannes Film Festival from India, including documentaries in Tamil, Malayalam, Hindi and Marathi languages.