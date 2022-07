Bhumi Pednekar Birthday: 92 किलो की 'संध्या' से हॉट एंड सेक्सी भूमि तक, डेब्यू फिल्म से लिया इतना बड़ा रिस्क

Entertainment

मुंबई, 18 जुलाई: बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर इंडस्ट्री की शानदार एक्ट्रेसेस में से एक हैं। बीते सालों में भूमि अपनी शानदार एक्टिंग से सिनेमा की पसंदीदा अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल हुई हैं। अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस से भूमि पेडनेकर ने फैंस के दिलों में जगह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इतना ही नहीं.. भूमि का ट्रांसफॉर्मेशन भी अपने आप में फैंस के लिए प्रेरणा है। एक्ट्रेस ने साल 2015 में 'दम लगा के हईशा' फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें आयुष्मान खुराना एक्ट्रेस के साथ लीड रोल में थे। इसके अलावा फिर एक्ट्रेस ने 'टॉयलेट एक प्रेम कथा', 'बधाई हो', 'लस्ट स्टोरीज' जैसी फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग का लोहा मनवाया। एक्ट्रेस आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। ऐसे में आइये नजर डालते हैं एक्ट्रेस के गजब ट्रांसफॉर्मेशन के साथ-साथ उनकी फिल्मों पर...

Actress Bhumi Pednekar made her Bollywood debut with the Bollywood film Dum Laga Ke Haisha. In this film, actress played the character of Sandhya. But people were surprised to see the actress, after a few months, Bhumi reduced her weight from 90 kg to 32 kg. People were stunned to see the amazing transformation of the actress.