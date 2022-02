Gangubai Kathiawadi : 'तुम्हारी इज्जत एक बार लेकिन हमारी हर रात उतरती है' बोलकर आलिया ने किया हैरान, Video

Entertainment

मुंबई, 04 जनवरी। आखिरकार इंतजार हुआ खत्म और मशहूर निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो कि उम्मीद के हिसाब से ही जबरदस्त है। ट्रेलर में आलिया भट्ट का अंदाज काफी जुदा और बोल्ड है। उनकी संवाद अदायगी और गेटअप दोनों ही लोगों का ध्यान खींचते हैं तो वहीं एक्टर अजय देवगन की सरप्राइज एंट्री भी लोगों का प्रभावित कर रही है। ये फिल्म बदनाम गलियों की एक महिला के संघर्ष की कहानी है, जो एक दिन महिलाओं की आवाज बन जाती है लेकिन फर्श से अर्श तक पहुंचने का उसका सफर इतना आसान नहीं होता है।

