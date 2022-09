क्या विजय देवरकोंडा ने 'लाइगर' कर की है गलती, अब लौटाएंगे फिल्म की करोड़ों की फीस!

Entertainment

मुंबई, 05 सितंबर: साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की बॉलीवुड डेब्यू हिंदी फिल्म लाइगर फ्लॉप हो गई है। विजय देवरकोंडा स्टारर लाइगर की अप्रत्याशित विफलता ने फिल्म के प्रोड्यूसर समेत फिल्म में काम करने वाले सभी कलाकारों और लोगों को झकझोर कर रख दिया है। 25 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई लाइगर की काफी आलोचना भी की गई और फिल्म में कमाई भी नहीं की। 100 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बजट की बनी फिल्म लाइगर अब धीरे-धीरे लगभग सभी सिनेमाघरों से हट गई है। फिल्म अभी भी अपनी लागत वसूल करने से बहुत दूर है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा है कि साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने इस फिल्म को करके अपने फिल्मी करियर की बड़ी गलती की है।

