दीपिका की 'गहराइयां' हुई फ्लॉप, तो खुश हो गए सुशांत सिंह के फैंस, जानें क्या है वजह?

Entertainment

oi-Love Gaur

मुंबई, 14 फरवरी: फिल्म 'गहराइयां' तीन दिन पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हुई है। हालांकि रिलीज से पहले चर्चाओं में रहने वाली दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म कुछ कमाल दिखाती नजर नहीं आ रही है। फिल्म समीक्षकों से लेकर लोगों का मूवी को लेकर मिली-जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हाल ही में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस फिल्म को कचरा बता दिया था। वहीं अब दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के फैंस 'गहराइयां' के फ्लॉप होने का सोशल मीडिया पर खुशी मना रहे हैं।

दीपिका ने किसिंग सीन के लिए क्या रणवीर सिंह से ली परमिशन? एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब

My tweet was for Deepika Padukone but I got blocked by Ranveer Singh.

Looks like he still hasn’t recovered from the shock of his last film 83’s mega-flop.

Is this a symptom of Bipolar disorder ?#BoycottBollywood pic.twitter.com/hpqxsDaXfK