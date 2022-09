'बायकॉट' के बीच बड़ी हिट साबित हुई 'ब्रह्मास्त्र', 9 दिनों में ही इस फिल्म को छोड़ा पीछे

Entertainment

oi-Love Gaur

मुंबई, 18 सितंबर: बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' का जलवा कायम है। 'ब्रह्मास्त्र' में एक साथ पहली बार नजर आने वाले दोनों स्टार्स को फैंस का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। अपनी रिलीज के दिन (9 सितंबर) से ही फिल्म की रिकॉर्ड-तोड़ कमाई जारी है। बेजान पड़े बॉलीवुड में फिर नया जोश भरने वाली अयान मुखर्जी की फिल्म ने एक हिंदी फिल्म के लिए 2022 की सबसे बड़ी शुरुआत की है। साथ ही कार्तिक आर्यन की 'भूल भुलैया 2' को भारी अंतर से पछाड़ दिया। ऐसे में जानिए शनिवार तक फिल्म का पूरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन...

#Brahmastra is witnessing Substantial growth of 45-50% on its Second Saturday.. Early Estimates suggests its day-9 collection heading towards ₹ 14.50 -15.50 cr nett..

Film has crossed lifetime biz of Blockbuster #BhoolBhulaiyaa2 & emerges 2nd highest hindi grosser of the year. pic.twitter.com/iIrr1Fw1lr