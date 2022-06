Brahmastra Trailer: रणबीर कपूर ने मंदिर में क्यों पहने जूते, अयान मुखर्जी ने किया खुलासा

Entertainment

मुंबई, 20 जून: इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जो काफी सुर्खियों में है। इसमें रणबीर कपूर एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर रणबीर के लुक्स के अलावा किसी और वजह से भी सुर्खियों में है। दरअसल ट्रेलर में रणबीर कपूर जूते पहनकर मंदिर की घंटियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीन देखकर ट्रोलर्स को गुस्सा आ गया और फिल्म विवादों से घिर गई। फिल्म के इस सीन को लेकर निर्देशक अयान मुखर्जी और एक्टर रणबीर कपूर को खूब ट्रोल किया जा रहा है, जिसके बाद अब अयान मुखर्जी ने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

क्या बोले अयान मुखर्जी?

हाल ही में ब्रह्मास्त्र फिल्म के निर्देशक अयान मुखर्जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने रणबीर के मंदिर वाले सीन पर सफाई देते हुए कहा कि 'कुछ लोग थे, जो हमारे ट्रेलर में एक शॉट के कारण परेशान थे। रणबीर का किरदार जूते पहने हुए है। इस फिल्म के निर्माता के रूप में, मैं विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि हमारी फिल्म में रणबीर मंदिर में नहीं, बल्कि दुर्गा पूजा पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं। अयान मुखर्जी ने आगे कहा कि मेरा अपना परिवार इसी तरह के दुर्गा पूजा समारोह का आयोजन पिछले 75 सालों से करता आ रहा है। बचपन से मैं इसका हिस्सा रहा हूं। मेरे अनुभव में, हम सिर्फ देवी के मंच पर जाने से पहले अपने जूते उतारते हैं, न कि जब आप पंडाल में प्रवेश करते हैं।'

मेरे लिए हर इंसान तक पहुंचना खास: अयान

इसके साथ ही अयान ने आगे कहा कि मेरे लिए हर इंसान तक पहुंचना खास है, क्योंकि सबसे ऊपर ब्रह्मास्त्र एक फीलिंग है, जो भारतीय संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का सम्मान करते हुए जश्न मनाती है। यही कारण है कि मैंने ये फिल्म बनाई है। इसलिए मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि ये भावना हर उस इंडियन तक पहुंचे, जो ब्रह्मास्त्र देख रहा है।

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बताते चलें कि रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र 11 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का प्रोडक्शन करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हुए है। फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद से फैंस इसके रिलीज होने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही फिल्म में रणबीर के अलग अंदाज को काफी पसंद किया जा रहा है।

