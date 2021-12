सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर कंगना, सलमान, अनुपम खेर समेत बॉलीवुड सेलेब्स ने जताया शोक

Entertainment

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 08 दिसंबर। तमिलनाडु के कुन्‍नूर में बुधवार को हुए सेना के हेलीकॉप्‍टर क्रेश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अलावा उनकी पत्‍नी का निधन हा गया। भारतीय वायु सेना ने दुखद मौत की पुष्टि कर दी है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक IAF सैन्य हेलीकॉप्टर (Mi-17V5) के 14 में से कुल 13 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे पर देश के प्रधानमंत्री, राष्‍ट्रपति के अलावा अन्‍य नेताओं ने शोक व्‍यक्‍त किया। वहीं एक्‍ट्रेस कंगना रनौत के अलावा एक्‍टर सलमान खान, अनुपम खेर सहित कई बॉलीवुड हस्तियों ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया।

कंगना रनौत ने लिखा

बिपिन रावत और उनकी पत्नी के दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन की वर्ष की सबसे भयानक खबर। राष्ट्र के लिए उनकी सेवा के लिए राष्ट्र हमेशा जनरल रावत का आभारी रहेगा। ओम शांति। जय हिंद।

सुपरस्टार सलमान खान ने ट्विटर पर लिखा -

दुखद दुर्घटना के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत की पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है।

Very sad to hear of the tragic crash in which we have lost Gen Bipin Rawat his wife and other personnel from the Armed forces. My thoughts my prayers and condolences are with the bereaved families …