Nirahua Affairs: इन भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ जुड़ चुका है निरहुआ का नाम, आम्रपाली संग अफेयर की भी रही चर्चा

Bhojpuri

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 28 जून: भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ फैंस के दिलों में राज करते हैं। इन लोकसभा चुनावों में आजमगढ़ सीट से चुनाव मैदान में उतरे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने भी निर्णायक जीत हासिल की। भोजपुरी सिनेमा के साथ-साथ निरहुआ ने राजनीति में भी अपना दमखम दिखाया है। ऐसे में हर तरफ निरहुआ ही छाए हुए हैं। राजनीति और सिनेमा से परे अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें, तो एक्टर निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चा में रहे हैं।

बताते चलें कि भोजपुरी स्टार निरहुआ ने साल 2000 में मनसा देवी से ब्याह रचाया था। इस शादी के बाद उन्हें दो बेटे और एक बेटी हुई। खबरों के मुताबिक शादी के बावजूद भी निरहुआ अपनी को-स्टार आम्रपाली दुबे संग रिश्ते में थे। दोनों के अफेयर ने हमेशा से ही खूब सुर्खियां बटोरी हैं।

हालांकि निरहुआ या आम्रपाली, दोनों में से कभी किसी ने इस रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहा। माना जाता है कि साथ काम करते हुए इन दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। आज तक की खबरों के मुताबिक उनके किसी नजदीकी ने ही उनके प्यार का खुलासा किया है।

बताते चलें कि आम्रपाली ही नहीं, बल्कि निरहुआ का नाम एक्ट्रेस पाखी हेगड़े के साथ भी जुड़ चुका है। खबरें तो ये भी थीं कि दोनों ने शादी कर ली है। पर ये महज अफवाह ही साबित हुई।

निरहुआ का नाम इंडस्ट्री की एक्ट्रेस संग जुड़ता ही रहा है। एक्टर अपनी लव लाइफ को लेकर तो हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं। फिलहाल निरहुआ ने राजनीति में जबरदस्त एंट्री मारी है और वे राजनीतिक पटरी पर चल रही अपनी गाड़ी को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। आजमगढ़ में निरहुआ की जीत का डंका बजने के बाद से एक्टर लाइमलाइट में बने हुए हैं।

ये भी पढ़ें : बवाल मचाने आ गया रवि किशन का 'अभियो उहे टेस्ट बा' गाना, अंजना सिंह के साथ किया रोमांस

English summary

Along with Bhojpuri cinema, Nirahua has shown his strength in politics. The actor has been in limelight for his affair with Amrapali Dubey.