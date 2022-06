Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई , 13 जून: दिग्गज एक्‍टर शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर को कथित तौर पर ड्रग मामले में बेंगलुरु में हिरासत में लिया गया है। शुरूआत की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरू में एक 'रेव' पार्टी में ड्रग्स लेने संबंधी ड्रग टेस्‍ट पॉजिटिव आने के बाद अभिनेता को छह अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया। बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी चमचमाती दिखती है वो अंदर से उतनी ही काली और खोखली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग केस के समय ये सच्‍चाई खुलकर सामने आ चुकी है कि कैसे बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां ड्रग के दलदल में बुरी तरह फंसी हुईं हैं। वहीं इससे पहले कई नामी कलाकारों ने तो खुलकर ड्रग्स कंजप्शन की बात कबूल कर चुके हैं। कई ऐसे एक्‍टर और एक्‍ट्रेस जेल जा चुके हैं जिनका नाम सुनकर हर कोई हैरान हो गया था।

English summary

Before Shakti Kapoor's son Siddhant, this Bollywood star has been trapped in a Substance Abuse, many who have gone to jail