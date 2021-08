Entertainment

मुंबई, 26 अगस्‍त। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता कबीर खान इन दिनों अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्‍होंने अफगानिस्तान संकट पर दिए एक साक्षात्‍कार में कहा मुगल हत्‍यारें नहीं बल्कि वो असली राष्‍ट्र निर्माता थे। कबीर खान ने इसके साथ ही फिल्मों में मुगलों के चित्रण को लेकर नाराजगी जताई। उन्‍होंने कहा बोले मुझे इस बात से काफी गुस्सा आता कि मुगलों को अलग तरह से दिखाया जाता है। दुर्भाग्‍य से अब हर चीज को धर्म के चश्‍मे से देखा जा रहा है और फिल्‍मों में इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कबीर खान को जमकर ट्रोल किया जा रहा है और फैंस गुस्‍सा निकाल रहे हैं।

यहां देखें यूसर्ज के ट्वीट

Kabir Khan is an ignorant actor. Mughals were afghan invaders who conquered Indian subcontinent after the clash at panipat overshadowing the powerful Delhi Sultanate(1526). Their rule was harsh. Massive religious conversion, & mass demolition of Hindus sites between 1550-1720. pic.twitter.com/McvTmxeZim