जन्म से हिंदू थे ए आर रहमान, घर आने वाला है मुस्लिम दामाद, जानिए क्या करती हैं बेटी खातिजा?

मुंबई, 03 जनवरी। मशहूर संगीतकार ए आर रहमान की बेटी खातिजा ने नए साल पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी अपने और अपने पिता के फैंस को दी है। दरअसल खातिजा ने सगाई कर ली है, उन्होंने अपने जन्मदिन यानी कि 29 दिसंबर को रियासदीन शेख मोहम्मद के साथ सगाई कर ली। उन्होंने अपने और मंगेतर के कोलार्ज को इंस्ट्रा पर शेयर करते हुए अपने इंगेज होने की खबर दी है तो वहीं अपनी नूरे-नजर की पोस्ट को रहमान ने भी अपने इंस्ट्रा पर शेयर किया है।

AR Rahman Daughter Khatija Got Engaged To Riyasdeen Shaik Mohamed, he is muslim. Do You Know AR Rahman was a Hindu by birth but He Convert To Islam. here is his story.