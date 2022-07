साड़ी फाड़कर अमिताभ बच्चन ने बनाया पजामा और की ऐसी हरकत, लोग बोले- 'ये तो नया रणवीर सिंह है'

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 19 जुलाई: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने इंडस्ट्री में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। एक्टर एक्टिंग के अलावा अपनी शानदार होस्टिंग और दमदार आवाज की बदौलत फैंस के दिलों पर राज करते हैं। सोशल मीडिया पर भी वे खूब एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा अपनी तस्वीरों को लेकर भी वे खूब चर्चा में रहते हैं। इंटरनेट पर उनकी फोटोज खूब वायरल भी होती हैं। फैंस को उनका अंदाज बेहद पसंद भी आता है। लेकिन इस बार कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। एक्टर अपनी रीसेंट फोटोज को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। यूजर्स ने उन्हें एक्टर रणवीर सिंह से ही जोड़ डाला।

English summary

Recently, Amitabh Bachchan has shared his photo on social media. The actor is being trolled after posting the picture. Users have made funny comments by linking him to Ranveer Singh.