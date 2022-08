अमीषा पटेल ने पूरा किया फैंस से किया वादा, ऋतिक संग शेयर की 'कहो ना प्यार है' के वक्त की तस्वीर

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 6 अगस्त: अपनी डेब्यू फिल्म 'कहो ना प्यार है' से फैंस के दिलों में छा जाने वाली अमीषा पटेल को आज भी लोग खूब पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, ऋतिक रोशन की पर्सनैलिटी, उनका डांस और चार्म देखकर फैंस उनके भी दीवाने हो गए थे। दोनों की ये फिल्म सुपर-डुपर हिट रही थी और उनके डांस स्टेप्स ने फैंस को पागल बना दिया था। 'कहो ना प्यार है' फिल्म का 'एक पल का जीना' हुक अप स्टेप तो अभी भी लोगों के दिमाग में छाया हुआ है। इतना ही नहीं, अमीषा पटेल ने अपनी मासूमियत ने भी दर्शकों का दिल जीता था। अब एक्ट्रेस ने एक बार फिर फैंस की वो यादें ताजा कर दी हैं।

English summary

Ameesha Patel has shared a picture from the shooting of the film Kaho Naa Pyaar Hai on her Instagram. The actress fulfilled her promise to the fans by sharing her throwback picture with Hrithik.