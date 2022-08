साफ नजर आया आलिया भट्ट का बेबी बंप, तो यूजर्स ने हैरान होकर पूछा- 'इतनी जल्दी कैसे?'

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 6 अगस्त: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को हाल ही में 'ब्रह्मास्त्र' के प्रमोशनल इवेंट में देखा गया। इस इवेंट में एक्ट्रेस अपने पति और एक्टर रणबीर सिंह के साथ नजर आईं। आलिया ब्राउन रंग की ड्रेस में बेहद खूबसूरत दिख रही थीं। अपने हालिया लुक में वे पैपराजी को पोज देती नजर आईं। इस दौरान रणबीर भी बेहद डैशिंग लग रहे थे। रीसेंट वीडियो में आलिया का बेबी बंप अब साफ दिख रहा है। एक्ट्रेस का ये वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। यूजर्स आलिया का ये लुक देखकर खूब कमेंट कर रहे हैं। साथ ही बेबी बंप देखकर उन्हें हैरानी भी हो रही है।

English summary

Alia Bhatt was seen posing for the paparazzi in her recent look. Ranbir was also looking very dashing. Alia's baby bump is now clearly visible in the recent video. This is going viral.