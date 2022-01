निया शर्मा ने ग्लैमर की दुनिया को लेकर किए विस्फोटक खुलासे- टीवी में हम लोगों से खच्चर की तरह काम कराते हैं

Entertainment

मुंबई, 12 जनवरी: एक्ट्रेस निया शर्मा इन दिनों अपने नए म्यूजिक एलबम फूंक ले को लेकर चर्चा में हैं। गाने में निया के डांस को काफी पसंद भी किया जा रहा है। निया शर्मा टीवी पर बतौर अभिनेत्री एक अलग पहचान रखती हैं, वहीं वेब सीरीज में भी उन्होंने काम किया है। एक्ट्रेस ने दोनों में काम करने के तजुर्बे का काफी अलग बताते हुए कहा है कि टीवी से वेबसीरीज में काम करना कहीं बेहतर है।

Actress Nia Sharma says Web Series Is Way More Respectable Than TV industry You are Taken For Granted Treated Like Mule