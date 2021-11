Video: एक्टर वीर दास की मुश्किलें बढ़ीं, 'राष्ट्र विरोधी भाषा' को लेकर दिल्ली में शिकायत दर्ज

Entertainment

नई दिल्ली, 17 नवंबर। बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन वीर दास के खिलाफ दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में एक वायरल वीडियो के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है। वीर दास पर आरोप है कि अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कथित रूप से राष्ट्र विरोधी भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद वीर दास ने सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा देश का अपमान करने का नहीं था बल्कि उनका इरादा यह याद दिलाने रहा है कि देश अपने तमाम मुद्दों के बाद भी 'महान' है।

Delhi: Complaint received against actor-comedian Vir Das at Tilak Marg Police Station in connection with a viral video in which he is allegedly using derogatory language against the nation during an event in US.

You come from an India, @VirDas, where you make a living by insulting your own nation!!

You come from an India, that allows your disgusting, derogative nonsense to pass off as freedom of speech!!

You come from an India, that has tolerated your slander for way to long!!#Shame pic.twitter.com/YGRfDqQknj