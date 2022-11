छावला गैंगरेप-हत्या केस क्या है ? सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए तीनों आरोपी, HC ने बरकरार रखी थी फांसी की सजा

Delhi

2012 Chhawla gangrape-murder case: निर्भया कांड से भी पुराने दिल्ली के कुख्यात छावला गैंगरेप-मर्डर केस में हत्या के गुनहगार ठहराए जा चुके तीनों आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है। जबकि, उन तीनों आरोपियों को दिल्ली की निचली अदालत से सजा-ए-मौत मिली हुई थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनके गुनाहों को देखते हुए, निजली अदालत के फैसले पर मुहर लगाई थी। हाई कोर्ट ने यहां तक कहा था कि ऐसे जानवर सड़कों पर शिकार की तलाश में निकलते हैं। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान ही टिप्पणी की थी कि फैसले साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर दिए जाते हैं, भावनाओं के आधार पर नहीं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला ?

Delhi's Chhawla gangrape-murder case is 10 months older than the Nirbhaya case. In this, after the acquittal of the accused by the Supreme Court, the family members of the victim have broken down