VIDEO: दिल्ली में युवती ने साथियों संग मिलकर की पुलिसकर्मी की पिटाई, लोग बनाते रहे वीडियो

Delhi

दिल्ली, 08 जून: राजधानी दिल्ली से एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक लड़का और दो लड़कियां पुलिसकर्मी को पीटते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, ये लोग बीच-बचाव करने आए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से भी भिड़ गए। घटना में एक पुलिसकर्मी के सिर में चोटें आई हैं, उसे अस्पताल ले जाया गया है। स्थानीय पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

#WATCH | Delhi: A man and two girls misbehaved with and manhandled Police and Traffic Police personnel. They were stopped as they were triple riding on a motorcycle that was coming from the wrong side and had no front number plate.

(Source: Viral video, verified by Police) pic.twitter.com/1ZwP2iBI0N