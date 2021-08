राहुल गांधी ने दिल्ली घटना की पीड़िता के परिवार का चेहरा किया उजागर, BJP ने की लीगल एक्शन की मांग

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, अगस्त 04। दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची की रहस्यमय मौत का मामला अब तूल पकड़ चुका है। बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इंसाफ दिलाने का भरोसा परिवार को दिया। हालांकि राहुल गांधी की पीड़ित परिवार से हुई मुलाकात पर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। दरअसल, राहुल गांधी ने परिवार से मिलने के बाद एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी, जिसमें बच्ची के माता-पिता का चेहरा नजर आ रहा है। अब इसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं।

राहुल गांधी पर हो कानूनी कार्रवाई- संबित पात्रा

बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से ये अपील करते हैं कि राहुल गांधी को नोटिस जारी किया जाए और उनके खिलाफ पोक्सो एक्ट के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाए। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में पीड़िता के परिजनों का चेहरा सार्वजनिक किया है, जो पोक्सो एक्ट की धारा 23 जुवेनाइल जस्टिस केयर के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 74 का उल्लंघन है। आपको बता दें कि ये धाराएं किसी नाबालिग की पहचान का खुलासा करने पर रोक लगाती हैं।

कोई वीआईपी नहीं हैं राहुल गांधी- संबित पात्रा

संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी इस घटना में अपना राजनीतिक एजेंडा तलाश रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पीड़िता के परिवार का चेहरा उजागर कर दिया है। संबित पात्रा ने कहा कि वो कोई वीआईपी नहीं है, इसके लिए उन्हें जवाबदेह होना चाहिए।

