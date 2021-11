Delhi-NCR Pollution: दिल्ली की हवा आज भी खराब लेकिन राजधानी में खुले स्कूल, AQI पहुंचा 400 पार

Delhi

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 29 नवंबर। सोमवार को भी दिल्ली की आबोहवा में कोई सुधार नहीं हुआ है। आज भी यहां Air Quality Index काफी खराब है। आज सुबह पुसा दिल्ली में वायु की गुणत्ता 381 दर्ज की गई है जो कि बेहद खराब श्रेणी में आती है। रविवार को तो स्थिति और भी खराब थी। कल शाम दिल्ली के कई इलाकों में तो AQI 400 के पार चला गया था । मालूम हो कि बीते 24 घंटे में दिल्ली का औसत AQI 405 रहा है जो कि बहुत खराब स्थिति है।

तो वहीं आज से राजधानी दिल्ली में स्कूल सभी कक्षाओं के लिए खुल गए हैं। मालूम हो कि प्रदूषण की खराब स्थिति के मद्देनजर दिल्ली में स्कूलों की बंद किया गया था लेकिन आज से सभी स्कूल-कॉलेज को खोल दिया गया है। जिसे लेकर अभिभावक खुश नहीं है। ANI से बात करते हुए एक अभिभावक ने बताया कि 'इसमें कोई शक नहीं कि स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हुई है। लेकिन अभी स्कूल नहीं खुलने चाहिए क्योकि प्रदूषण और कोरोना दोनों बढ़ गए हैं।'

अगले 24 घंटे में हवा गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकती है

SAFAR के अनुसार राजधानी दिल्ली में अगले 24 घंटे में हवा गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। फिलहाल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति के मद्देनजर आज हाईलेवल मीटिंग बुलाई है। बता दें कि आज दिल्ली की सुबह हल्के-हल्के कोहरे के साथ हुई है और तापमान में कमी देखी गई है इसी कारण सबको अभी स्वास्थ्य के प्रति काफी सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी तो वहीं आज से सरकारी कर्मचारियों का वर्क फ्राम होम भी खत्म हो गया है।

रविवार को प्रमुख शहरों का AQI रिकॉर्ड निम्मलिखित रहा

Delhi schools reopen from today for all classes.

All schools and colleges were closed due to high air pollution levels in the city.

Delhi's overall air quality is in the 'very poor' category today, as per SAFAR. pic.twitter.com/1LlrCZYlj3