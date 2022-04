आप MLA आतिशी ये तस्वीर पोस्ट कर आईं निशाने पर, केरल के शिक्षा मंत्री ने कह दिया 'झूठा'

Delhi

oi-Vivek Singh

नई दिल्ली, 24 अप्रैल। आम आदमी पार्टी अपने नेता केजरीवाल के दिल्ली मॉडल का जोर-शोर से बखान करती है और इसे देश के लिए विकल्प के रूप में पेश करती है। इसमें कथित रूप से सबसे टॉप पर है दिल्ली के स्कूल जिसकी तस्वीरें आप नेता आए दिन सोशल मीडिया पर डालते ही रहते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर पर आप विधायक आतिशी घिर गई हैं। इस तस्वीर को लेकर केरल के शिक्षा मंत्री ने सवाल उठा दिए हैं। एक तरह से आतिशी को उन्होंने झूठा कह दिया। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है।

Kerala’s Dept of Education has not sent anyone to learn about the ‘Delhi Model’. At the same time, all assistance was provided to officials who had visited from Delhi to study the ‘Kerala Model’ last month. We would like to know which ‘officials’ were welcomed by the AAP MLA. https://t.co/Lgh6nM7yL9