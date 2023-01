Kanjhawala case: पांचों आरोपियों की रात में क्यों कराई गई मेडिकल जांच, पुलिस ने बताई वजह

Kanjhawala case: देश की राजधानी में जिस तरह से कार सवारों ने अंजलि को कई किलोमीटर तक घसीटा उससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों का रात में मेडिकल टेस्ट कराया।

Kanjhawala case: दिल्ली पुलिस ने कंझावला केस में छठे आरोपी को भी आज गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन सभी आरोपियों को रात में ही मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया। एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस ने रात में ही आरोपियों का मेडिकल टेस्ट करा लिया है। दरअसल कंझावला केस पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। जिस तरह से अंजलि को कई किलोमीटर तक ये लोग कार से घसीटते रहे, उसकी वजह से इन आरोपियों के प्रति लोगों में काफी गुस्सा है, ऐसे में पुलिस दिन में इन लोगों को मेडिकल टेस्ट के लिए नहीं ले जाना चाहती थी। इस बात की संभावना थी कि इन लोगों पर हमला हो सकता था, जिसे टालने के लिए पुलिस ने रात में इन लोगों का मेडिकल टेस्ट कराया। आरोपियों को संजय गांधी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के लिए रात में ले जाया गया।

पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों ने सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की थी। इसलिए इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर में धारा 201 को जोड़ा गया है। गौर करने वाली बात है कि गुरुवार को स्थानीय कोर्ट ने पांचों आरोपियों की हिरासत को चार दिन के लिए और बढ़ा गिया है। इस पूरे मामले ने देशभर के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि हम हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं।

कंझावला केस लगातार सुर्खियों में है और इस मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग हो रही है। दिल्ली महिला आयोग ने मांग की है कि केंद्र सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराए। महिला आयोग का कहना है कि हम दिल्ली पुलिस की जांच से खुश नहीं है, पुलिस की जांच काफी चिंताजनक है। वहीं अंजलि की मां ने भी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। अंजलि के परिवार ने भी मांग की है कि इस मामले मे आरोपियों के खिलाफ धारा 302 को लगाया जाए। अंजलि की मां रेखा ने सुल्तानपुरी थाना के थानाध्यक्ष से मुलाकात करके धारा 302 को जोड़े जाने की मांग की।

गौर करने वाली बात है कि गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में पांच नहीं बल्कि 7 आरोपी हैं। पुलिस ने कहा कि कार में पांच नहीं बल्कि चार कार सवार थे। गाड़ी को दीपक नहीं बल्कि अमित खन्ना चला रहा था। दीपक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। यही वजह है कि उसे बचाने के लिए इन लोगों ने पुलिस को गुमराह किया। पुलिस ने अभी तक दीपक, अमित, कृष्णा, मिट्ठू, मनोज और आशुतोष को गिरफ्तार किया है।

