Delhi: साउथ दिल्ली के नामी स्कूल में बम की सूचना से हड़कंप, मौके पर पुलिस सहित बम निरोधक दस्ता मौजूद

Delhi

oi-Love Gaur

Delhi News: साउथ दिल्ली की एक नामी स्कूल में बम होने की सूचना के बाद पुलिस महकमा अलर्ट हो गया। सूचना के अनुसार इंडियन पब्लिक स्कूल में बम होने का एक ईमेल मिला है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन का काम शुरू कर दिया है। पुलिस स्कूल को सतर्कता के साथ खाली करवा रही है। मौके पर बम निरोधक दस्ता भेजा गया है। दूसरी तरफ मेल की पुष्टि और जांच की जा रही है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ईमेल के बाद अलर्ट मोड पर आई पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। साथ ही छानबीन का काम भी जारी कर दियाा है। मेल में स्कूल के अंदर बम होने की बात कही गई है। जिसके बाद इसे गंभीरता से लेते हुए बम निरोधक दस्ता स्कूल में भेजा दिया गया है। दूसरी तरफ ईमेल भेजने को लेकर भी जांच शुरू कर दी गई है।

Delhi | An email has been received regarding a bomb in Indian Public School, South district. A bomb Disposal Squad has been sent there. It is being verified and checked: Delhi Police