2 अक्टूबर को दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर सेवा रहेगी बाधित, DMRC ने ट्वीट कर दी है पूरी जानकारी

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, सितंबर 30। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना डीएमआरसी की ओर से जारी की गई है। दरअसल, 2 अक्टूबर को यानि गांधी जयंती वाले दिन मेट्रो की ब्लू लाइन पर ट्रेन की आवाजाही दोपहर तक बंद रहेगी। यमुना बैंक और अक्षरधाम के बीच निर्धारित ट्रैक पर रखरखाव कार्य के चलते ट्रेन को रविवार दोपहर 2 बजे तक बंद रखा जाएगा।

क्यों नहीं चलेगी मेट्रो ट्रेन?

आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन वैशाली से द्वारका और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से द्वारका सेक्टर तक चलती है। 2 अक्टूबर को इस दिन इस रूट पर सीधे ट्रेन नहीं चलेगी, क्योंकि बीच में यमुना बैंक और अक्षरधाम रूट पर मेंटनेंस का काम चलेगा। डीएमआरसी के ट्विटर हैंडल से दी गई जानकारी में बताया गया है कि दोपहर दो बजे तक नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्टेशन से द्वारका या द्वारका सेक्टर-21 स्टेशन के लिए कोई सीधी ट्रेन सेवा नहीं होगी।

"To undertake scheduled track maintenance work b/w Yamuna Bank & Akshardham on Blue Line, train services will be regulated on morning of Oct 2. No direct trains will be available from Noida Electronic City to Dwarka/Dwarka Sec-21 from start of revenue services till 2PM,"DMRC says pic.twitter.com/MFDjP0Sshq