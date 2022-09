अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर LG की दो टूक, किसी भी हाल में अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा

Delhi

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 01 सितंबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी विनय कुमार सक्सेना पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान केजरीवाल ने एलजी पर सैकड़ों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। जिसके बाद अब एलजी ने सोशल मीडिया के जरिए केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार किया है। विनय कुमार सक्सेना ने ट्वीट करके लिखा, केजरीवाल को यह मालूम होना चाहिए कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। दिल्ली के लोगों के जीवन में सुधार करना मेरी प्रतिबद्धता है। मैं इस बात को लेकर आश्चर्यचकित नहीं होने वाला हूं कि आने वाले दिनों में मेरे ऊपर व्यक्तिगत तौर पर और भी निराधार आरोप लगाए जाएं, मेरे और मेरे परिवार पर हमले किए जाएं।

इसे भी पढ़ें- जब रोते बच्चे को विमान में क्रू मेंबर ने कंधे पर लेकर घुमाया, Video हो रहा वायरल, हर कोई कर रहा तारीफ

एलजी ने लिखा, मैंरी जिम्मेदारी बेहतर प्रशासन, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति और दिल्ली के लोगों की सेवा मुहैया कराना है। लेकिन दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बौखलाहट में भटकाव का रास्ता चुना और गलत आरोप लगाने का फैसला किया। अरविंद केजरीवाल को यह पता होना चाहिए कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने वाला नहीं हूं।

जनप्रतिनिधि होने के नाते मुख्यमंत्री को जनता को बताना चाहिए कि कैसे खादी भवन दिल्ली के दो कर्मचारियों द्वारा 17 लाख रुपए के पुराने नोट को नए नोट में बदलना 14000 करोड़ रुपए होगा। उन्हें इस कला के बारे में लोगों को समझाना चाहिए, जैसा कि उन्होंने दावा किया है। दुर्भाग्य से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है बल्कि उल्टा मुझपर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, कुतर्क किए जा रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है।

यही नहीं एलजी ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार की नई शराब नीति पर सवाल खड़ा किया और कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में खुद इस नीति को वापस लिया गया है। उन्होंने शराब नीति की खामियों को फिर से सामने रखा। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल अनियमितताओं पर जवाब देंगे, लेकिन दुर्भाग्य से इसका जवाब देने की बजाए निराधार और व्यक्तिगत आरोप लगाए गए।

Abiding by the Constitution and my duties towards the people of Delhi, I flagged the issues of:



1. Grave anomalies in Excise Policy later withdrawn by the Cabinet headed by CM @ArvindKejriwal ji himself pic.twitter.com/kzqZO3bRhX