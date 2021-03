दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में भी लगेगी कोरोना वैक्सीन, सरकार ने तय किए 136 अस्पताल

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। देश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सोमवार से 60 साल से अधिक और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को टीका लगना शुरू हो गया है। वहीं दिल्ली में भी टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि हमने वरिष्ठ नागरिकों और 45 साल से उपर के गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में फ्री में टीकाकरण की व्यवस्था की है। हालांकि निजी अस्पतालों में वैक्सीन की डोज के लिए 250 रुपए लगेंगे।

दिल्ली में 192 अस्पतालों में लगेगा टीका

सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में दूसरे चरण में कुल 192 अस्पतालों में टीकाकरण किया जाएगा। इनमें 56 सरकारी (दिल्ली+केंद्र) अस्पताल हैं और 136 प्राइवेट अस्पताल हैं। इसके अलावा 300 सेंटर भी ऐसे हैं, जहां ये वैक्सीन लगाई जाएगी। सत्येंद्र जैन ने बताया कि जो भी व्यक्ति इस कैटिगिरी में आएगा, उसे CoWIN ऐप या सॉफ्टवेयर पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है।

