अब दिल्ली में नहीं चलेगी प्राइवेट एंबुलेंस की मनमानी, सरकार ने फिक्स किया रेट, जानिए कितना होगा

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, मई 6: कोरोना वायरस की दूसरी घातक लहर ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले रखा है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना से स्थिति बेकाबू हो रही है। ऐसे हालात में एंबुलेंस की अवैध वसूली की खबरें लगातार आम हो रही है। दिल्ली में प्राइवेट एंबुलेंस चालकों अपने मनमर्जी का किराया वसूल रहे थे, जिसकी कई शिकायतें मिल रही थीं। मरीजों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए अब केजरीवाल सरकार ने एंबुलेंस का किराया फिक्स कर दिया है।

दिल्ली सरकार ने एलुसेंस चालकों की मुनाफाखोरों पर लगाम कसते हुए निजी एंबुलेंस की रेट फिक्स कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर जारी आदेशों का उल्लंघन किया जाएगा को सख्त कार्रवाई से गुजरना होगा। सरकार की ओर से एंबुलेंस सेवा को तीन कैटेगरी में बांटा है और दूरी के हिसाब से किराया फाइनल किया गया है।

It has come to our notice that private ambulance services in Delhi are charging illegitimately. To avoid this practice, Delhi govt has capped the maximum prices that private ambulance services can charge. Strict actions will be taken against those who violate the order: Delhi CM pic.twitter.com/TOZdfA1VFD