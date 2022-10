'मुझे अंदर AAP छोड़ने के लिए कहा गया', CBI ऑफिस से निकल बोले सिसोदिया, BJP ने किया पलटवार

Delhi

oi-Love Gaur

Manish Sisodia Excise Policy Case: दिल्ली की केजरीवाल सरकार अपनी शराब नीति को लेकर घिरी हुई है। सोमवार को सीबीआई ऑफिस में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से 9 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया। इसी के साथ उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सारे मामले फर्जी है।

'मैं समझ गया कि सारा केस फर्जी है'

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने CBI ऑफिस में देखा कि किसी भी घोटाले (आबकारी नीति का मामला) का कोई मुद्दा नहीं है। 9 घंटे की पूछताछ में मैं समझ गया कि सारा केस फर्जी है। यह मामला मेरे खिलाफ घोटाले की जांच के लिए नहीं बल्कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने के लिए है।

#WATCH | I was asked inside the CBI office to leave (AAP), or else such cases will keep getting registered against me. I was told 'Satyendar Jain ke upar konse sachhe cases hain?'...I said I won't leave AAP for BJP. They said they'll make me CM, alleges Delhi Dy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/A1ceUmHqQD