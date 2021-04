अरविंद केजरीवाल की केंद्र सरकार से अपील, दिल्ली में हर किसी को टीका लगाने की दी जाए छूट

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से हाल बेहाल होता जा रहा है। रविवार को आए आंकड़ों ने एकबार फिर से सरकार की चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 10732 नए मरीज मिले हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए उम्र की पाबंदी को हटाने की अपील की है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दिल्ली में टीकाकरण के लिए उम्र की पाबंदी को हटा दिया जाए, ताकि हम डोर टू डोर अभियान चलाकर हर किसी को टीका लगा सकें।

दिल्ली में 65 फीसदी मरीज 35 साल से नीचे के हैं- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में अभी 65 फीसदी मरीज जो कोरोना से संक्रमित हैं, उनकी उम्र 35 साल से कम है। ऐसे में वैक्सीन लगाने पर लगी उम्र की पाबंदी को हटा दिया जाए। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की ये चौथी लहर बहुत ही खतरनाक है, इसलिए लोगों को इससे निपटने में हम सबका सहयोग करना होगा।

I have requested Centre many times regarding the removal of age restrictions on taking #COVID19 vaccine. Delhi Govt is ready to conduct a door to door campaign to vaccinate people. 65% of patients in Delhi are below 35 years of age: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/YAfpITWX4M