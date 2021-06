केजरीवाल का मोदी सरकार पर तंज, कहा-ऑक्सीजन का झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें'?

Delhi

नई दिल्ली, जून 26: कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान राजधानी में ऑक्सीजन संकट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल की अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच विवाद शुरू हो गया है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसी बीच शनिवार को सीाएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर एक बार फिर से तंज कसा।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ट्विट कर लिखा कि, ऑक्सिजन पर आपका झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें? आइए मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि तीसरी वेव में किसी को ऑक्सिजन की कमी ना हो। दूसरी लहर में लोगों को ऑक्सिजन की भीषण कमी हुई।अब तीसरी लहर में ऐसा ना हो। आपस में लड़ेंगे तो करोना जीत जाएगा। मिलकर लड़ेंगे तो देश जीतेगा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त ऑडिट पैनल ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली सरकार ने अप्रैल और मई में अपनी ऑक्सीजन की जरूरत को चार गुना बढ़ाकर पेश किया था। हालांकि इस रिपोर्ट का दिल्ली सरकार की ओऱ से खंडन किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि, बीजेपी इस रिपोर्ट के जरिए लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है।

इस मामले पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि फर्जी रिपोर्ट के सहारे मुख्यमंत्री को अपशब्द कहे जा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट न तो सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन आडिट कमेटी द्वारा स्वीकृत की गई है और न ही जारी की गई है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं अपने दो करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। उन्हें इलाज के दौरान समय पर आक्सीजन दिलाने के लिए गिड़गिड़ाया।

