August 15 Terror Alert In Delhi: बड़े ड्रोन हमले की तैयारी में आतंकी, IB ने दिल्ली पुलिस को किया अलर्ट: सूत्र

नई दिल्ली, 20 जुलाई। स्वतंत्रता दिवस, यानी 15 अगस्त से ठीक पहले देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ड्रोन अटैक को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस को एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक ड्रोन की मदद से राजधानी में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है। 15 अगस्त से पहले आतंकी और असामाजिक तत्व किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं।

गौरतलब है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से बीते दिनों कई आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जो बड़े हमले की फिराक में थे। जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसिया अलर्ट मोड पर है, इस घटना के बाद लखनऊ और कोलकाता से संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब खूफिया सूत्रों से आईबी को दिल्ली में बड़े ड्रोन हमले की जानकारी मिली है, किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए दिल्ली पुलिस को अभी से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है।

An alert has been issued to Delhi Police, as per which a major terror activity can be executed in the national capital with the help of drones. Terrorists and anti-social elements can execute this before 15th August: Sources