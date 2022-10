AAP के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को देना पड़ा इस्तीफा, क्या गुजरात चुनाव से है कनेक्शन ?

Delhi

oi-Anjan Kumar Chaudhary

दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका दावा है कि भाजपा जिस तरह से कथित तौर पर उनके निजी हैसियत से एक कार्यक्रम में पहुंचने को लेकर उनकी आम आदमी पार्टी और उसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को निशाना बना रही थी, उसी से आहत होकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। लेकिन, लगता है कि उनके इस्तीफे भर से बीजेपी शांत नहीं होने वाली। आगे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं और दोनों राज्यों में केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस के जनाधार को बटोरने में जुटी हुई है। इसीलिए पार्टी ने अब केजरीवाल को ही पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताना शुरू कर दिया है और दावा किया है कि गुजरात की वजह से ही गौतम को इस्तीफा देना पड़ा है।

English summary

Rajendra Pal Gautam has had to resign from his post due to the conversion controversy. BJP has claimed that the way slogans were raised against Kejriwal in Vadodara, it is the result of that