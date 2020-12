यमुना नदी में फिर बढ़ा अमोनिया का स्तर, राघव चड्ढा ने हरियाणा सरकार को ठहराया जिम्मेदार

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Yamuna River Pollution यमुना नदी एकबार फिर से दूषित हो रही है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के अंदर अमोनिया की मात्रा में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से दिल्लीवासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड के वाइस प्रेजीडेंट और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने यमुना नदी में बढ़ रही अमोनिया की मात्रा के लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार ठहराया है।

हरियाणा से यमुना में हो रहा है औद्योगिक प्रदूषण का निर्वहन

राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कहा है कि बार-बार मना करने के बावजूद भी हरियाणा से औद्योगिक प्रदूषण का निर्वहन यमुना नदी में किया जा रहा है, इसका नतीजा है कि वजीराबाद बैराज पर यमुना नदी में अमोनिया का स्तर 0.8 PMM के मुकाबले 7 PMM तक पहुंच गया है। राघव चड्ढा ने कहा है कि यमुना में अमोनिया के मात्रा बढ़ने से दिल्ली में पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है।

Discharge of Industrial Pollutants in Yamuna through Rohtak X-Regulator & DD6 has not stopped despite repeated reminders to the Haryana Govt.

As a result, ammonia has increased to 7 ppm against 0.8 ppm at Wazirabad barrage & is likely to affect @DelhiJalBoard's water production. pic.twitter.com/XpVJmEmdHO