छत्तीसगढ़: रक्षा बंधन पर सुकमा में 'दुर्गा फाइटर' फोर्स का गठन, नक्सलवाद के खिलाफ मैदान में उतरीं

Chhattisgarh

oi-Love Gaur

रायपुर, 22 अगस्त: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके सुकमा जिले में रक्षाबंधन पर महिला कमांडो की दुर्गा फाइटर फोर्स का गठन किया गया। महिला कमांडो की ओर से नक्सलवाद से निपटने के लिए सुकमा में 'दुर्गा फाइटर' फोर्स बनाई गई हैं। इस दौरान राखी के मौके पर महिला सुरक्षाकर्मियों ने भाइयों की रक्षा करने का भी वचन लिया।

रविवार को पूरे देश में जहां बहन भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई से अपनी सुरक्षा लेने का वचन लेती हैं। वही दूसरी तरफ नक्सली प्रभावित इलाके सुकमा में रक्षाबंधन के दिन कुछ अलग तस्वीर सामने आई है। दुर्गा फाइटर फोर्स की महिला सुरक्षाकर्मियों ने राखी के मौके पर भाइयों की रक्षा करने का भी संकल्प लिया।

Chhattisgarh | On #Rakshabandhan, women commandos form 'Durga Fighter' force in Sukma to combat Naxalism.

"Durga Fighter has 32 female staff. They will be trained for commando duty for a month. They will perform all active duties," says Sunil Sharma, Sukma SP pic.twitter.com/oyhKyxQZ7P