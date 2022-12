पहाड़ी कोरवा के स्कूली बच्चों ने पहली बार देखा विधानसभा भवन, सीएम भूपेश से मिलकर बोले सपना हुआ पूरा

छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई देखने जशपुर के पहाड़ी कोरवा जनजाति के स्कूली बच्चे पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। विधानसभा में बच्चों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत से भी मुलाकात की।

छत्तीसगढ़ में विधानसभा का विशेष सत्र समाप्त हो गया। दो दिनों तक चले पक्ष विपक्ष के हंगामे के बीच इस सत्र का समापन हो गया है। इस विशेष सत्र के दौरान जशपुर जिले के विशेष जनजाति वर्ग के स्कूली बच्चे भी विधानसभा पहुंचे थे। राजनीतिक शोर गुल से दुर प्राकृतिक क्षेत्र से राजधानी रायपुर पहुंचे पहाड़ी कोरवा जनजाति के बच्चों ने पहली बार विधानसभा की कार्यवाही देखी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भी बच्चों से मुलाकात की।

विधासभा की कार्रवाई देख उत्साहित हुए बच्चे

जशपुर के स्कूली बच्चों ने विधानसभा दौरे के दौरान सदन के संचालन करते विधानसभा अध्यक्ष को देखा। विधानसभा में पक्ष विपक्ष के तर्क वितर्क को देखकर बच्चे उत्साहित थे। राज्य के लोकतंत्र के इस मंदिर को देखकर बच्चों ने कहा उनका सपना पूरा हो गया। विशेष पिछड़ी जनजाति से आने वाले पहाड़ी कोरवा जनजाति के लिए शुक्रवार का दिन यादगार रहा।

बच्चों ने सीएम भूपेश से की मुलाकात

विधानसभा में शैक्षणिक भ्रमण के दौरान बच्चों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत से भी मुलाकात की। जशपुर जिले से आए पहाड़ी कोरवा जनजाति के बच्चों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान बताया कि उन्हें यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कक्षा 11वीं के छात्र विनय भगत ने बताया कि सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच चर्चा और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदन संचालन को देखने को मिला।

शिक्षकों ने बच्चों दी कई अहम जानकारी

विधानसभा पहुंचे बच्चों को शिक्षकों ने प्रश्नकाल, शून्य काल, बजट भाषण और सदन में विपक्ष की भूमिका को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को बताया कि लोकतंत्र के स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होते हैं। विधायिका के स्तंभ विधानसभा के बारे में आज बच्चों जानने का अवसर मिला। इसके साथ ही प्राकृतिक रूप से सम्पन्न इलाके से आये बच्चों को राजधानी में राजनीतिक सरगर्मियों का एहसास भी हुआ।

टेलीविजन के विधानसभा को आज प्रत्यक्ष देखा

छात्र-छात्राओं व स्कूल स्टाफ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ अपने इस भ्रमण को यादगार बनाने तस्वीरें भी ली। छात्रा धनमनिया, लीलावती, सविता ने कहा कि आज ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका सपना सच हो गया। अभी तक उन्होंने किताबों और टेलीविजन में विधानसभा के बारे में पढ़ा था, आज पहली बार देखने-जानने को मिला। छात्राओं ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस अवसर पर विधायक यूडी मिंज, विनय भगत तथा अन्य छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

