अगले कुछ दिन छत्तीसगढ़ में छाया रहेगा महंगाई बनाम बेरोजगारी का मुद्दा , कांग्रेस-BJP चलाएगी समानान्तर आंदोलन !

रायपुर, 29 मार्च। छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक सियासत महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे के इर्द गिर्द घूमेगी। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस जहां देश के प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर आंदोलन करेगी, तो वहीं छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा कांग्रेस सरकार के खिलाफ बेरोजगारी के मुद्दे पर आवाज बुलंद करेगी।

बेरोजगारी टेंट लगाएगी भाजपा

छत्तीसगढ़ में आने वाले दिन सियासी दलों के आंदोलनों से सजे रहेंगे। भाजपा ने भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ अपना चुनावी अभियान शुरू करते हुए खैरागढ़ उपचुनाव के ठीक बाद बेरोजगारी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। इस आंदोलन के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा पुरे प्रदेश में बेरोजगार टेंट लगाकर पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं से उनका बायो डेटा इकठ्ठा करेगी और भूपेश सरकार से उन्हें रोजगार देने की मांग करेगी।

युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में 5 लाख नौकरी देने की बात कही है। भाजपा युवा मोर्चा अपने आंदोलन के माध्यम से बेरोजगारी टेंट लगाकर भूपेश बघेल सरकार के झूठ की पोल खोलेगी। छत्तीसगढ़ के खेल मैदानों से लेकर कोचिंग सेंटर, व्यायामशाला, गांव और चौराहों पर इस प्रकार के टेंट लगाए जायेंगे।

भाजपा को मोदी सरकार के खिलाफ उपवास करना चाहिए: मणि वैष्णव

इधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के बेरोजगार टेंट लगाने पर तंज कसते हुए प्रदेश कांग्रेस मीडिया समन्वयक मणि वैष्णव ने बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा युवा मोर्चा ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के साथ देश भर के युवाओं को केंद्र में सरकार बनने पर दो करोड़ रोजगार हर साल देने के लुभावने सपने दिखाए थे। भाजपा वालों को बेरोजगारी टेंट लगाकर मोदी सरकार के खिलाफ उपवास करना चाहिए। प्रदेश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए कि वह भी मोदी के लुभावने बातों पर फंस गए।

कांग्रेस चलाएगी महंगाई के खिलाफ अभियान

इधर कांग्रेस भी भाजपा की तरह ही केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान चलाने वाली है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि कांग्रेस की तरफ से पेट्रोल, डीजल, गैस, घरेलू सामान जैसी जरुरी वस्तुओं की लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ ''महंगाई मुक्त भारत अभियान'' 31 मार्च से तीन चरणों में चलाया जायेगा। 31 मार्च को सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता गैस सिलेंडर और चूल्हे घर के बाहर रखकर घंटी और ड्रम बजाकर नींद में सो रही केंद्र सरकार को जगाने के लिये प्रदर्शन करेंगे।

मरकाम ने बताया कि महंगाई मुक्त भारत अभियान का दूसरा चरण 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के मध्य आयोजित किया जायेगा। जिसमें सोशल मीडिया अभियान- 31 मार्च को सुबह 11 बजे प्रदेश के सीनियर नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर वीडियो, फोटोग्राफ बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट करेंगे। वहीं कांग्रेस 2 से 4 अप्रैल के बीच छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एक दिवसीय धरना देगी।

इधर छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया बुधवार को खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के चुनाव अभियान के समीक्षा करेंगे। वह रायपुर के शंकर नगर स्थित राजीव भवन में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस सदस्यता और महंगाई मुक्त भारत अभियान को लेकर की जा रही की समीक्षा करेंगे।

