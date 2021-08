छत्तीसगढ़: दंतेवाड़ा में बड़ा सड़क हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी से 4 की मौत, 5 गंभीर

Chhattisgarh

रायपुर, 09 अगस्त: विश्व आदिवासी दिवस के दिन सोमवार को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली से बेकाबू होने से हुई। इस दौरान ट्रॉली पलट गई और सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने हादसे पर दुख जाहिर करते हुए मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में ग्रामीण आदिवासी दिवस मनाने ट्रैक्टर में सवार होकर कटेकल्याण की तरफ जा रहे थे। इस दौरान कटेकल्याण थाना इलाके के तेलम टेटम गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर में सवार ग्रामीण नीचे दब गए, जिससे 4 ग्रामीणों ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं 19 लोगों के घायल होनी की खबर हैं, जिनमें से 5 लोग गंंभीर बताए जा रहे हैं।

