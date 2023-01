बीजापुर: माओवादियों ने IED लगाया था, CRPF जवान के पैर के उड़ गए चीथड़े

जानकारी के अनुसार , बीजापुर-सुकमा सड़क पर पेगड़ापल्ली के निकट नक्सलियों ने पूर्व से ही IED प्लांट कर रखी हुई थी।

छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों का आतंक जारी है। शनिवार को सुबह बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए IED की चपेट में आकर सीआरपीएफ के का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया हैं। आईईडी का विस्फोट इतना भीषण था कि एएसआई मोहम्मद असलम के पैर के चिथड़े उड़ गए हैं ,जबकि उनके साथी जवान को घायल अवस्था बासागुड़ा के अस्पताल लाया गया हैं। जहां प्राथमिक इलाज करने के बाद उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए हैलीकॉप्टर से रायपुर भेजा गए है। यह घटना बीजपुर के तर्रेम थाना क्षेत्र में घटी है।

जानकारी के अनुसार , बीजापुर-सुकमा सड़क पर पेगड़ापल्ली के निकट नक्सलियों ने पूर्व से ही IED प्लांट कर रखी हुई थी। शनिवार की तड़के आईआरपीएफ 153 बटालियन के जवान क्षेत्र की सर्चिंग पर रवाना हुए थे। इसी दरमियान कैंप से कुछ ही दूरी पर नक्सलियों की लगाई प्रेशर IED की जद में सीआरपीएफ के ASI मोहम्मद असलम का पैर आ गया और उनके पैर के चिथड़े उड़ गए।

Chhattisgarh | CRPF 153 Bn's Asst Sub Inspector Muhd Aslam injured in an IED blast. The IED was planted by naxals at Pegdapalli-Sunil post. ASI is under treatment at field hospital in Basaguda and arrangements are being made to airlift him to a higher centre for better treatment.