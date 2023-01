Chhatarpur: करारागंज में अज्ञात जानवर का हमला, 25 भेड़ों की मौत, दर्जनभर घायल

करारागंज में रात के अंधेरे में किसी खतरनाक जानवर ने एक भेड़ पालक के बाड़े में हमला कर 40 भेड़ों की जान ले ली। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।

Chhatarpur

oi-Chaitanyadas Soni

मप्र के छतरपुर जिले के करारागंज गांव में ग्रामीण दहशत में हैं, शाम के बाद से गांव वालों ने घरों से निकलना बंद कर दिया। बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। कारण इस गांव में दो दिन पहले अज्ञात जानवर ने हमला कर एक बाड़े में बंधी 40 में से 25 भेड़ों को मार डाला तो एक दर्जन से अधिक भेड़ों को घायल कर दिया।

पुलिस से मिली जानकारी कारागंज गांव में रोशन पाल भेड़ पालने का काम करता है। भेड़ों से उसका धंधा जुड़ हुआ है। उसके पास 40 भेड़ें थीं, दिन पहले आधी रात में उसके बाड़े में किसी अज्ञात जंगली जानवर ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस को दी जानकारी में बताया है कि जानवर खूंखार था, उसने एक साथ 25 भेड़ों को मार डाला वहीं 13 भेड़ों को घायल कर दिया है, जिनका पशुओं के डॉक्टर से इलाज कराया जा रहा है। रोशन पाल को भेड़ों की मौत से काफी नुकसान हुआ है।

वनविभाग का तर्क लकड़बग्गों ने हमला किया होगा

पुलिस को जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी प्रमोद रो​हित और वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। वन अधिकारियों का कहना है कि गांव के पास स्थित जंगल से लकड़बग्गों ने समूह में भेड़ों के बाड़े में घुसकर शिकार के लालच में हमला किया होगा, जिससे एक साथ 25 भेड़ों की मौत हो गई है। फिलहाल मामले में बारीकि से जांच की जा रही है।

English summary

In Kararaganj, in the dark of night, some dangerous animal attacked a sheep rearer's enclosure and killed 40 sheep. There has been a stir in the area since the incident.