पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस में शामिल, CM चन्नी और नवजोत सिद्धू ने दिलाई सदस्यता

चंडीगढ़। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में एक और गायक को एंट्री मिल गई। यहां पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला ने आज कांग्रेस ज्वॉइन कर ली। सिद्धू मूसेवाला को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे। सिद्धू मूसेवाला काफी युवा हैं। वह 28 साल के हैं। यूट्यूब पर उनके पंजाबी गाने लाखों लोग देखते-सुनते हैं।

Chandigarh | Punjabi singer Sidhu Moosewala joins the Congress party, says, "One of the reasons to join Congress is to raise the voice of Punjabis." pic.twitter.com/hdRec57jh1