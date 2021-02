SBI Pension Loan: जानिए क्या है SBI का पेंशन लोन, कैसे करें अप्लाई, क्या है ब्याज, जानें जरूरी बातें

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। SBI Pension Loan. देश के सबसे बड़े बैंक स्टट बैंक ऑफ इंडिया( SBI) ने अपने खाताधारकों के लिए खास ऑफर पेश किया है। बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास लोन स्कीम को और सुविधाजनक और आसान बना दिया है। इस लोन स्कीम की मदद से सीनियर सीटिजन अपनी जरूरतों के मुताबिक आसानी से SBI से लोन ले सकेंगे। इस खास लोन एसबीआई पेंशन लोन के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं...

Must Know: सैलरी से लेकर काम के घंटे तक, मोबाइल बिल से लेकर PF तक 1 अप्रैल से हो सकते हैं ये बड़े बदलाव

Get Pension loans at 9.75% and have a happy retirement. All you need to do is SMS on 7208933145.

To know more: https://t.co/eMBj7RRoT7 pic.twitter.com/pSpxHdbopI