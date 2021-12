कोरोना में शादी कैंसिल हुई तो मिलेंगे 10 लाख रुपए, जानिए क्या है स्कीम, कैसे मिलेगा पैसा?

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 30 दिसंबर। कोरोना का संक्रमण फिर से फैल रहा है, दुनियाभर में डेल्टा वैरिएंट के बाद ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों की बीच संख्ती भी बढ़ा दी गई है। सख्ती बढ़ने के बाद शादियों, विवाह कार्यक्रमों रद्द होने का आशंका बढ़ गई है। कई देशों में फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। वहीं दिन लोगों ने शादी-विवाह को लेकर बुकिंग कर रखी है उन्हें अपने नुकसान का डर सता रहा है।

RBI ने खाताधारकों को दी बड़ी राहत,31 दिसंबर नहीं अब इस तारीख तक करा सकेंगे बैंक KYC

English summary

Wedding Insurance: If Marriage Cancelled due to Corona, you Will get insurance cover up to Rs 10 Lakh , Know how to get these amount