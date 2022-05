Must Know: बस एक मिस्ड कॉल से हो जाएगा पैसा ट्रांसफर, जानें क्या है 'मिस कॉल पे' और कैसे करें ट्रांजैक्शन

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। ऑनलाइन पेमेंट के बारे में आपने सुना होगा। डिजिटल पेमेंट के कई तरीकों को आप जानते होंगे। अपने स्मार्टफोन की मदद से आप जब चाहे तब फंड ट्रांजैक्शन या लेनदेन कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने मिस कॉल पे( Miss Call Pay) के बारे में सुना है। आपको बता दें कि आप आप फीचर फोन से मिस कॉल करके भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।

English summary

Transfer Money Just Through Missed Call, Know all about Miss Call Pay and How to do this without internet