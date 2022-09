आपकी उम्मीद से भी सस्ती EV कार लाने वाली है टाटा मोटर्स, कंपनी ने किया बड़ा ऐलान

Business

नई दिल्ली, 09 सितंबर। जिस तरह से इलेक्ट्रिक वेहिकल्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है उसकी वजह से हर कोई ईवी कार खरीदना चाहता है। लेकिन ईवी कार खरीदने में इस वक्त सबसे बड़ी बाधा है उसकी कीमतें। ईवी कार सामान्य कार की तुलना में काफी महंगी है, यही वजह है कि लोग अभी ईवी कार खरीदने से बच रहे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब ईवी कार की कीमतें कम होंगी और इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होंगे तो वह ईवी कार खरीदेंगे। खुद सरकार भी ईवी कार को आगे बढ़ाने में हर संभव मदद कर रही है। ऐसे में जो लोग सस्ती ईवी कार का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है।

