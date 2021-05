TATA ने फिर दिखाया बड़ा दिल, कोरोना से मौत पर 60 साल तक देते रहेंगे पूरी सैलरी

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, मई 24। कोरोनावायरस की दूसरी लहर ने कई परिवारों को तबाह कर दिया, अपनों को हमसे छीन लिया। कोरोना वायरस के चलते कई घरों का कमाने वाला शख्स उनसे दूर हो गया। इस लहर ने जो तबाही मचाई उसके बाद कई प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए खुले दिल से आगे आ रही है। पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा तो अब देश की बड़ी कंपनी टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम का ऐलाम किया है। इस घोषणा के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की मौत कोरोना से होती है तो कंपनी कर्मचारी की पूरी सैलरी 60 सालों तक उनके परिवार को देगी। इसके अलावा कर्मचारी के परिवार को कई और सुविधाएं कंपनी की ओर से दी जाएंगी।

#TataSteel has taken the path of #AgilityWithCare by extending social security schemes to the family members of the employees affected by #COVID19. While we do our bit, we urge everyone to help others around them in any capacity possible to get through these tough times. pic.twitter.com/AK3TDHyf0H